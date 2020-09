Florenzi spinge, ma il Psg perde con l'Olympique Marsiglia in 8 contro 9! (Di domenica 13 settembre 2020) PARIGI, Francia, - Florenzi subito titolare, in campo 84' e tra i più propositivi in casa Psg , ma i vice-campioni d'Europa cadono anche tra le mura amiche contro l' Olympique Marsiglia dopo il ko a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) PARIGI, Francia, -subito titolare, in campo 84' e tra i più propositivi in casa Psg , ma i vice-campioni d'Europa cadono anche tra le mura amichel'dopo il ko a ...

Ultime Notizie dalla rete : Florenzi spinge Florenzi spinge, ma il Psg perde con l'Olympique Marsiglia in 8 contro 9! Corriere dello Sport.it Vidal sempre più vicino all'Inter. Barça spinge Suarez alla Juve

Ronald Koeman fa un favore a Juventus e Inter. Spingendo Arturo Vidal e Luis Suarez verso l'Italia. Il Barcellona ha tagliato il centrocampista e l'attaccante, esuberi di lusso, dall'amichevole con il ...

Juve, la tentazione ora è Giroud Ma il rosso supera i 71 milioni

Dalla Francia con furore. Da Parigi a Milano, passando per Roma nella volontà di vincere quella Champions sfuggita di mano per un soffio quest’anno. Protagonista il Paris Saint-Germain, che ieri ha co ...

