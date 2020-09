F1, al Mugello un altro incidente: bandiera rossa e gara nuovamente interrotta (Di domenica 13 settembre 2020) gara interrotta al Mugello: la prima volta della Formula 1 sul circuito toscano comincia con l’ingresso della Safety Car dopo il primo giro e poi con una mega incidente sul rettilineo quando la corsa stava ripartendo. I commissari sventolano bandiera rossa e la gara viene interrotta. I ritirati sono addirittura sette: Latifi, Magnussen, Giovinazzi, Sainz, Verstappen, Ocon e Gasly. La gara riprende alle 15.55 con un nuovo giro di formazione. Al via succede di tutto – La partenza del Gp di Toscana sulla pista inedita del Mugello è già da cardiopalma: Bottas passa Hamilton, Leclerc da quinto riesce in un doppio sorpasso e passa terzo. Dopo poche curve un doppio incidente coinvolge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020)al: la prima volta della Formula 1 sul circuito toscano comincia con l’ingresso della Safety Car dopo il primo giro e poi con una megasul rettilineo quando la corsa stava ripartendo. I commissari sventolanoe laviene. I ritirati sono addirittura sette: Latifi, Magnussen, Giovinazzi, Sainz, Verstappen, Ocon e Gasly. Lariprende alle 15.55 con un nuovo giro di formazione. Al via succede di tutto – La partenza del Gp di Toscana sulla pista inedita delè già da cardiopalma: Bottas passa Hamilton, Leclerc da quinto riesce in un doppio sorpasso e passa terzo. Dopo poche curve un doppiocoinvolge ...

