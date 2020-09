Coronavirus, lieve calo dei contagi: sono 1.458 in 24 ore. Ma con 20mila tamponi in meno. Altre 7 vittime (Di domenica 13 settembre 2020) lieve calo nei contagi, ma 20 mila tamponi in meno. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore si attestano a 1.458, contro i 1.501 di ieri. Ma alla lieve flessione delle positività deve essere affiancato anche il numero nettamente più basso di tamponi effettuati nell’ultima giornata: sono 72.143 i test effettuati, contro i 92.706. Il numero totale dei casi registrati in Italia dall’inizio della pandemia sale così a 287.297, con le vittime che si fermano a 35.610, dopo le 7 registrate nelle ultime 24 ore. Anche oggi, non c’è alcuna regione senza nuovi casi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020)nei, ma 20 milain. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, i casi diregistrati nelle ultime 24 ore si attestano a 1.458, contro i 1.501 di ieri. Ma allaflessione delle positività deve essere affiancato anche il numero nettamente più basso dieffettuati nell’ultima giornata:72.143 i test effettuati, contro i 92.706. Il numero totale dei casi registrati in Italia dall’inizio della pandemia sale così a 287.297, con leche si fermano a 35.610, dopo le 7 registrate nelle ultime 24 ore. Anche oggi, non c’è alcuna regione senza nuovi casi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Contagi in lieve calo in Italia, 1.458 in 24 ore. Ma con 20mila tamponi in meno. Sette le vittime #coronavirus #ANSA - bertosabino : RT @carlasignorile: #Coronavirus, in lieve calo i nuovi casi in #Italia +1.458 nelle ultime 24 ore (ieri +1.501). Le vittime 7 (ieri 6) ????… - rudy01121967 : RT @ultimenotizie: #Coronavirus in lieve calo In Italia: sono 1.458 i nuovi casi di accertati nelle ultime 24 ore che portano il totale dal… - ItaliaEternaok : RT @Agenzia_Ansa: #Contagi in lieve calo, +1.458 in 24 ore. Sette le vittime #covid #coronavirus #ANSA - Mirandola59 : RT @Agenzia_Ansa: Contagi in lieve calo in Italia, 1.458 in 24 ore. Ma con 20mila tamponi in meno. Sette le vittime #coronavirus #ANSA http… -