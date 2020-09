Comitato “Giù le mani dai Pini”: “Vorremmo consultare la documentazione tecnica” (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato “Giù le mani dai Pini” a firma del presidente Francesco Di Donato e del vice Luca Coletta. “Dal momento che l’accesso agli atti e la partecipazione procedimentale è materia piuttosto ostica per gli uffici comunali, apprendiamo come sempre dagli organi di stampa dell’inizio delle operazioni di verifica sui pini del Viale degli Atlantici e del contestuale avvento di un nuovo consulente tecnico, il dott. Giuseppe Cardiello. Il dott. Cardiello è il quinto in ordine di tempo della travagliata selezione, dopo Maisto e Di Bello (della ditta Barretta Garden), Andreotti (dipendente della Regione convertito a rappresentante della stessa nell’ambito di un fantomatico procedimento di stretta osservanza sannita) e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del“Giù ledai Pini” a firma del presidente Francesco Di Donato e del vice Luca Coletta. “Dal momento che l’accesso agli atti e la partecipazione procedimentale è materia piuttosto ostica per gli uffici comunali, apprendiamo come sempre dagli organi di stampa dell’inizio delle operazioni di verifica sui pini del Viale degli Atlantici e del contestuale avvento di un nuovo consulente tecnico, il dott. Giuseppe Cardiello. Il dott. Cardiello è il quinto in ordine di tempo della travagliata selezione, dopo Maisto e Di Bello (della ditta Barretta Garden), Andreotti (dipendente della Regione convertito a rappresentante della stessa nell’ambito di un fantomatico procedimento di stretta osservanza sannita) e ...

