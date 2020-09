Canosa di Puglia. Giuseppe Caracciolo ucciso in piazza della Repubblica (Di domenica 13 settembre 2020) Agguato nella Bat. Giuseppe Caracciolo, pluripregiudicato di Canosa di Puglia, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al cuore. L’agguato è avvenuto alla luce del sole in piazza della Repubblica, nel centro della città di Canosa di Puglia. Giuseppe Caracciolo, 39 anni, è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale di Andria, dove è morto poco dopo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani. Leggi su laprimapagina (Di domenica 13 settembre 2020) Agguato nella Bat., pluripregiudicato didi, è statocon un colpo di arma da fuoco al cuore. L’agguato è avvenuto alla luce del sole in, nel centrocittà didi, 39 anni, è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale di Andria, dove è morto poco dopo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani.

matteosalvinimi : Solidarietà alla Polizia e ai cittadini di Canosa di Puglia, dopo l’esplosione di un ordigno a poca distanza dal co… - GiadaCastellan5 : RT @cotrozzi_lisa: Prosciutto, un cane speciale..vive in una casa abbandonata a Canosa di Puglia. È nero e di tg grande quindi nessuno lo v… - MirkoBullegas : @GiorgiaMeloni @RaffaeleFitto GIORGIA le percoche sono un prodotto esclusivo di Loconia/Canosa di Puglia - infoitsalute : Canosa di Puglia, pregiudicato ucciso in piazza - TGR Puglia - infoitsalute : Canosa di Puglia, pregiudicato ucciso in piazza a colpi di pistola -