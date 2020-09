Calciomercato Juventus, il futuro di Douglas Costa è un rebus (Di domenica 13 settembre 2020) Tra le tante note positive ammirate nell’amichevole tra Juventus e Novara, spicca, tra le altre, anche la prestazione positiva di Douglas Costa. Il brasiliano ha dimostrato che vorrebbe e potrebbe trovare spazio all’interno dello scacchiere tattico targato Andrea Pirlo, al quale molto presumibilmente spetterà l’ultima parola riguardo una sua possibile cessione. D’altra parte la dirigenza bianconera avrebbe necessità di fare cassa e l’ex Bayern Monaco non dovrebbe figurare tra gli incedibili. Le sue qualità sono indiscutibili, ma a preoccupare è la sua fragilità fisica che non gli permette di scendere in campo con continuità. Nell’ultima stagione, ha disputato solamente 20′ in tutta la Champions League, un dato che si commenta da solo. Da quando è ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tra le tante note positive ammirate nell’amichevole trae Novara, spicca, tra le altre, anche la prestazione positiva di. Il brasiliano ha dimostrato che vorrebbe e potrebbe trovare spazio all’interno dello scacchiere tattico targato Andrea Pirlo, al quale molto presumibilmente spetterà l’ultima parola riguardo una sua possibile cessione. D’altra parte la dirigenza bianconera avrebbe necessità di fare cassa e l’ex Bayern Monaco non dovrebbe figurare tra gli incedibili. Le sue qualità sono indiscutibili, ma a preoccupare è la sua fragilità fisica che non gli permette di scendere in campo con continuità. Nell’ultima stagione, ha disputato solamente 20′ in tutta la Champions League, un dato che si commenta da solo. Da quando è ...

