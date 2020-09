Calciomercato Atalanta | in arrivo Lammers | cifre e dettagli

Leggi su calcionews24

Secondo Tuttosport è tutto fatto per l'di Samall'. Il centravanti del PSV sarà un nuovo giocatore della Dea dove si trasferirà per 8-9 milioni di euro. L'attaccante ha preso parte a tutte le amichevoli del Psv ed è ormai da una cinquantina di giorni che si allena insieme ai biancorossi: oggi giocheranno la prima di campionato contro il Groningen ma, atteso nei prossimi giorni a Zingonia, molto probabilmente non scenderà in campo.