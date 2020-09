"Adottare perdono e misericordia come stile di vita", dice Papa Francesco (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Se il perdono e la misericordia fossero lo stile della nostra vita si potrebbero evitare sofferenza, lacerazioni e guerre. Questo il messaggio che ha voluto dare Papa Francesco durante l'Angelus di oggi riprendendo la parabola del re misericordioso e del suo servo che "ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di quella frase che recitiamo nella preghiera del Padre nostro: 'Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori'. Queste parole contengono una verità decisiva", dice. Amore misericordioso in tutte le relazioni umane Secondo il Pontefice "non possiamo pretendere per noi il perdono di Dio, se non concediamo a nostra volta il perdono al nostro ... Leggi su agi (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Se ile lafossero lodella nostrasi potrebbero ere sofferenza, lacerazioni e guerre. Questo il messaggio che ha voluto daredurante l'Angelus di oggi riprendendo la parabola del re misericordioso e del suo servo che "ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di quella frase che recitiamo nella preghiera del Padre nostro: 'Rimetti a noi i nostri debitinoi li rimettiamo ai nostri debitori'. Queste parole contengono una verità decisiva",. Amore misericordioso in tutte le relazioni umane Secondo il Pontefice "non possiamo pretendere per noi ildi Dio, se non concediamo a nostra volta ilal nostro ...

Il Piano, adottato dalla Giunta, è in discussione in commissione regionale prima dell’approdo in Consiglio, ma l’associazione del Panda chiede profonde modifiche La fauna selvatica “appartiene” allo S ...

