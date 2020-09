Zaky scrive a famiglia e amici | ' Sto bene | che la fortuna mi assista'

(Di sabato 12 settembre 2020) 'Patrick ha scritto allae ai suoiin Egitto per sapere come stanno e per rassicurarli sul suo stato di salute'. E' quanto spiegano su Facebook gli attivisti della campagna 'FreePatrick'...

TGCOM

"Patrick ha scritto alla famiglia e ai suoi amici in Egitto per sapere come stanno e per rassicurarli sul suo stato di salute". E' quanto spiegano su Facebook gli attivisti della campagna "FreePatrick ..."Patrick ha scritto alla famiglia e ai suoi amici in Egitto per sapere come stanno e per rassicurarli sul suo stato di salute, e mandare il suo amore agli amici di Bologna e di Granada". E' quanto ...