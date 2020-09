VENEZIA 77 | Castellitto: “Dopo il fallimento è nato ‘I predatori'” (Di sabato 12 settembre 2020) VENEZIA – ‘E’ nata una star’? La risposta e’ si’, citando il film di Lucio Pellegrini con protagonista Pietro Castellitto. Due grandi occhi azzurri, capelli irrequieti come il caos interiore che lo spinge a fare cinema, figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, regista, attore e sceneggiatore. Lui e’ Pietro Castellitto, cresciuto tra settima arte e letteratura, che torna alla Mostra del Cinema di Venezia, per la prima volta da regista, con ‘I predatori‘, a due anni da ‘La profezia dell’armadillo‘ di Emanuele Scaringi in cui ha interpretato Secco. Entrambe le pellicole sono state ‘battezzate’ dalla kermesse nella sezione ‘Orizzonti‘. “Ho smesso di fare l’attore a 21-22 anni e visto che le energie che uno ha sono limitate mi sono messo alla regia”, ha detto il giovane e promettente Castellitto durante l’incontro stampa al Lido. “Ho scritto questo film perche’ ho conosciuto abbastanza presto il fallimento e quindi ho incanalato tutta la frustrazione ne ‘I predatori’. L’aver capito che l’attore non dovevo piu’ farlo -ha continuato il regista e attore- mi ha portato a quella liberta’ mentale di poter fare la regia. Ed ho iniziato a fare l’assistente alla regia sul set di papa’, portavo da mangiare agli attori. Questa esperienza mi ha fatto capire come funziona il set, quando si fa l’attore non lo percepisci piu’ di tanto”. Leggi su dire (Di sabato 12 settembre 2020) VENEZIA – ‘E’ nata una star’? La risposta e’ si’, citando il film di Lucio Pellegrini con protagonista Pietro Castellitto. Due grandi occhi azzurri, capelli irrequieti come il caos interiore che lo spinge a fare cinema, figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, regista, attore e sceneggiatore. Lui e’ Pietro Castellitto, cresciuto tra settima arte e letteratura, che torna alla Mostra del Cinema di Venezia, per la prima volta da regista, con ‘I predatori‘, a due anni da ‘La profezia dell’armadillo‘ di Emanuele Scaringi in cui ha interpretato Secco. Entrambe le pellicole sono state ‘battezzate’ dalla kermesse nella sezione ‘Orizzonti‘. “Ho smesso di fare l’attore a 21-22 anni e visto che le energie che uno ha sono limitate mi sono messo alla regia”, ha detto il giovane e promettente Castellitto durante l’incontro stampa al Lido. “Ho scritto questo film perche’ ho conosciuto abbastanza presto il fallimento e quindi ho incanalato tutta la frustrazione ne ‘I predatori’. L’aver capito che l’attore non dovevo piu’ farlo -ha continuato il regista e attore- mi ha portato a quella liberta’ mentale di poter fare la regia. Ed ho iniziato a fare l’assistente alla regia sul set di papa’, portavo da mangiare agli attori. Questa esperienza mi ha fatto capire come funziona il set, quando si fa l’attore non lo percepisci piu’ di tanto”.

WeCinema : #Venezia77:Oggi giurie al lavoro, domani i premi. Si chiude anche la maratona de @giornate. Pietro Castellitto e… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Venezia 77, Pietro Castellitto alla Mostra di Venezia: 'Se non hai ambizioni, non conta essere figli… - CatelliRossella : Venezia 77, Pietro Castellitto alla Mostra di Venezia: 'Se non hai ambizioni, non conta essere figl… - Stefanodibiagi1 : RT @WeCinema: #Venezia77:Oggi giurie al lavoro, domani i premi. Si chiude anche la maratona de @giornate. Pietro Castellitto e @jasminetrin… - CretellaRoberta : A Venezia Castellitto jr con la sorpresa I Predatori: Il neo-regista: 'Non è facile essere figli d'arte'… -

Ultime Notizie dalla rete : VENEZIA Castellitto Venezia 77, Pietro Castellitto, un film da solo ma al Lido con mamma e papà La Repubblica Venezia, Castellitto Jr al Festival: «Totti chi...?»

di Ilaria Ravarino “Totti chi?”. A Venezia con I Predatori, il suo esordio da regista, Pietro Castellitto non lascia trapelare alcuna indiscrezione sul suo prossimo impegno nei panni di Francesco Tott ...

Lily Allen, l abito da sposa è mini (e doppiopetto)

Ma il red carpet oggi è dei Castellitto, con l'esordio di Pietro Castellitto. Venezia 77, il red carpet della famiglia Castellitto. A Venezia oggi debuttano gli ultimi due titoli del concorso alla Mos ...

di Ilaria Ravarino “Totti chi?”. A Venezia con I Predatori, il suo esordio da regista, Pietro Castellitto non lascia trapelare alcuna indiscrezione sul suo prossimo impegno nei panni di Francesco Tott ...Ma il red carpet oggi è dei Castellitto, con l'esordio di Pietro Castellitto. Venezia 77, il red carpet della famiglia Castellitto. A Venezia oggi debuttano gli ultimi due titoli del concorso alla Mos ...