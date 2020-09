Roma | fermato sul GRA a bordo di un’escavatrice rubata | arrestato 54enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 settembre 2020) Erano da poco passate le 6 del mattino, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno notato sul “G.R.A.”, all’altezza dell’uscita-Fiumicino, un uomo alla guida di una moto-escavatrice sprovvista di targa. I militari si sono subito insospettiti ed hanno deciso di fermare il veicolo per effettuare delle verifiche. Dagli accertamenti alla banca dati, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, sono risaliti al proprietario del veicolo ed hanno appurato che il mezzo era stato rubato poco prima, da un impianto di produzione di asfalto in zona Malagrotta. A finire in manette è undi nazionalità romena, già con precedenti. L’, è stato accompagnato in caserma in attesa del rito direttissimo, dovrà rispondere del ...