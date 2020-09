(Di sabato 12 settembre 2020) ROMA, 12 SET - "Il PD presenterà nei prossimi giorni in Parlamento, alla Camera e al Senato, una proposta dicostituzionale per rafforzare l'impronta riformista dell'attuale maggioranza di ...

rosaroccaforte : RT @51inif: Riforme: Pd, presentiamo riforma organica Costituzione ...?? CAPIRAI.... - Massimi47715989 : Riforme: Pd, presentiamo riforma organica Costituzione - Ultima Ora - ANSA - 51inif : Riforme: Pd, presentiamo riforma organica Costituzione ...?? CAPIRAI.... - iconanews : Riforme: Pd, presentiamo riforma organica Costituzione - DeSantis1948 : Riforme: Pd, presentiamo riforma organica Costituzione - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme presentiamo

Agenzia ANSA

Lui, Paolo Tiramani, leghista tutto d'un pezzo, deputato e sindaco di Borgosesia, gli strani segnali che percepisce dal Quirinale li fa risalire ad un colloquio della scorsa settimana, con un ex parla ...Ministro Di Maio, un anno fa in una lettera aperta al nostro giornale fu il primo a lanciare la proposta di un patto locale tra Pd e 5 Stelle, in occasione delle elezioni regionali in Umbria. Ad oggi ...