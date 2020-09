Previsioni Meteo Toscana: domani cielo sereno e temperature in rialzo (Di sabato 12 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o moderati settentrionali (Grecale nelle zone interne, Maestrale sulla costa). Mari: poco mossi o localmente mossi a largo a sud di Capraia nel pomeriggio. temperature: minime in lieve calo nei fondovalle; stazionarie o in lieve rialzo le massime con punte di 33-34°C nelle zone interne centro-meridionali. Valori superiori alle medie. Lunedì 14 Settembre sereno o poco nuvoloso in mattinata. Transito di velature nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni.o poco nuvoloso. Venti: deboli o moderati settentrionali (Grecale nelle zone interne, Maestrale sulla costa). Mari: poco mossi o localmente mossi a largo a sud di Capraia nel pomeriggio.: minime in lieve calo nei fondovalle; stazionarie o in lievele massime con punte di 33-34°C nelle zone interne centro-meridionali. Valori superiori alle medie. Lunedì 14 Settembreo poco nuvoloso in mattinata. Transito di velature nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati ...

