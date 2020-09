Lazio | Lotito negativo al tampone effettuato dopo l' assemblea con ADL

Aquila6811 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, Lotito negativo al tampone effettuato dopo aver partecipato alla riunione di Lega - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lazio, tampone negativo per Lotito: era tra i presidenti in contatto co… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Lazio, Lotito negativo al tampone - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Lazio, Lotito negativo al tampone - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: De Laurentiis: Lotito negativo al tampone Covid. Presidente Lazio aveva partecipato all'Assemblea di Serie A #ANSA https… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lotito

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito e quello del Benevento Oreste Vigorito sono risultati negativi al tampone per il Covid effettuato dopo aver partecipato alla riunione di Lega a Milano, alla q ...Priorità alla difesa in testa della Lazio c'è ancora Kumbulla. Indicato da Inzaghi come il rinforzo ideale per il reparto arretrato, nonostante il Verona continui a sparare alto il centrale albanese c ...