I convocati del Barcellona, indizi di mercato per Juve e Inter: Vidal e Suarez, può arrivare la svolta (Di sabato 12 settembre 2020) Il Barcellona si prepara per la partita amichevole col Nastic, l’intenzione è quella di prepararsi per l’inizio del campionato con l’obiettivo di riscattare l’ultima deludente stagione. Nel frattempo arrivano altre importanti indicazioni sul fronte calciomercato che di conseguenza riguardano anche Inter e Juventus. E’ stata presentata la lista dei convocati, presente Messi che farà ancora della squadra nonostante il braccio di ferro con la dirigenza. Non figurano nell’elenco, invece, il centrocampista Vidal e l’attaccante Suarez. Secondo il Mundo Deportivo il cileno oggi partirà verso l’Italia, la firma sembra imminente. Un pò più complicata la situazione legata ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Ilsi prepara per la partita amichevole col Nastic, l’intenzione è quella di prepararsi per l’inizio del campionato con l’obiettivo di riscattare l’ultima deludente stagione. Nel frattempo arrivano altre importanti indicazioni sul fronte calcioche di conseguenza riguardano anchentus. E’ stata presentata la lista dei, presente Messi che farà ancora della squadra nonostante il braccio di ferro con la dirigenza. Non figurano nell’elenco, invece, il centrocampistae l’attaccante. Secondo il Mundo Deportivo il cileno oggi partirà verso l’Italia, la firma sembra imminente. Un pò più complicata la situazione legata ...

Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore, arriva l'ufficialità: Luis Suarez non giocherà l'amichevole di oggi pomeriggio che il Barcellona disputerà contro il Tarragona. Il club blaugrana ha d ...