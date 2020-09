Gregoraci | prima bomba al Grande Fratello Vip | Voglio conoscerla | gli amici mi hanno detto che Briatore | e ora?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020)già messo gli occhi su Elisabettadentro ilVip. Per la precisione è il suo futuro coinquilino Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia, che in una intervista a Fanpage ammette candidamente di voler approfondire la conoscenza con la ex moglie di Flavio: "Avista, devo dire che Elisabettaè una bella donna. Punto sulla conoscenza con lei. Non la conosco ma anche glime neparlato molto bene, come di una donna umile e preparata. Vedremo". D'altronde, era stata la stessa, a Tv Sorrisi e Canzoni, a non chiudere alcuna ipotesi: "Entrerò single, ma non ...