Fiorentina, Iachini: «Torino duro. Onoreremo la maglia» (Di sabato 12 settembre 2020) Iachini ha parlato al termine dell'amichevole vinta contro la Reggiana: le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine dell'amichevole vinta contro la Reggiana. «Sono soddisfatto della prestazione di oggi contro la Reggiana, anche se dobbiamo migliorare ancora la condizione fisica. Mi dispiace per Pezzella e Biraghi, spero non sia stato nulla di grave. È stata una preparazione veloce, quest'anno non ci sarà niente di normale, ma stiamo lavorando bene e la strada è quella giusta. Torino? Si tratta di un duro avversario ma vogliamo ripartire col piede giusto. I tifosi? La loro assenza pesa: sono il calcio. Onoreremo la maglia».

