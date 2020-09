F1, Gp del Mugello: Hamilton partirà dalla pole position, Leclerc è quinto (Di sabato 12 settembre 2020) Lewis Hamilton conquista sul circuito del Mugello la 95esima pole della sua carriera. Il britannico campione del mondo avrà al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Valtteri Bottas. In ... Leggi su globalist (Di sabato 12 settembre 2020) Lewisconquista sul circuito della 95esimadella sua carriera. Il britannico campione del mondo avrà al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Valtteri Bottas. In ...

matteosalvinimi : Ringrazio il parroco di Luco per avermi donato un Rosario, che indosserò al posto di quello che mi è stato strappat… - SkySportF1 : Ferrari, 1000 GP al Mugello e le sue leggende: i piloti nella storia del Cavallino. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : GP Mugello: segreti e insidie del circuito. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - CarloAsnaghi : RT @DavideFalchieri: Scusate, vado alla Snai e come favorita per la vittoria al GP del Mugello danno Hillary Clinton... ma è possibile? - VdVSport : ??? #Formula2 ?? VINCE MAZEPIN! Gara pazza la feature race del Mugello. La safety car entra per ben due volte nel… -