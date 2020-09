Esplosione a Milano: crolli e feriti. Uno in codice rosso. Forse una fuga di gas (Di sabato 12 settembre 2020) Diverse persone sono rimaste ferite in modo lieve e una in modo più serio il primo bilancio dell'Esplosione che si è verificata questa mattina in una palazzina di piazzale Libia a Milano. La probabile causa è una fuga di gas. La persona ferita più gravemente è un uomo di 30 anni, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. Leggi su firenzepost (Di sabato 12 settembre 2020) Diverse persone sono rimaste ferite in modo lieve e una in modo più serio il primo bilancio dell'che si è verificata questa mattina in una palazzina di piazzale Libia a. La probabile causa è unadi gas. La persona ferita più gravemente è un uomo di 30 anni, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo.

