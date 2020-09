Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Senza mia madre non sono più la stessa” (Di sabato 12 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci arriva in studio a Verissimo come quarta ospite della puntata a pochi giorni dal suo ingresso nella casa de Grande Fratello Vip. Fonte foto: Instagram (screenshot)Verissimo continua con la sua prima puntata e dopo tanti ospiti adesso tocca alla showgirl calabrese che tra pochi giorni entrerà nella Casa del Grande Fratello come concorrente dell nuova edizione. E la prima domanda è proprio su di lui che è ancora ricoverato dopo aver contratto Il coronavirus. “Il mio ex marito sta bene, nonostante il Covid si è ripreso fin da subito ma non mi lascia mai tranquilla, mi fa sempre preoccupare. Mi sono spaventata anche molto per il mio bambino e per le persone che ci stanno vicine“. Elisabetta Gregoraci ricorda la ... Leggi su chenews (Di sabato 12 settembre 2020)arriva in studio a Verissimo come quarta ospite della puntata a pochi giorni dal suo ingresso nella casa de Grande Fratello Vip. Fonte foto: Instagram (screenshot)Verissimo continua con la sua prima puntata e dopo tanti ospiti adesso tocca alla showgirl calabrese che tra pochi giorni entrerà nella Casa del Grande Fratello come concorrente dell nuova edizione. E la prima domanda è proprio su di lui che è ancora ricoverato dopo aver contratto Il coronavirus. “Il mio ex marito sta bene, nonostante il Covid si è ripreso fin da subito ma non mi lascia mai tranquilla, mi fa sempre preoccupare. Mispaventata anche molto per il mio bambino e per le persone che ci stanno vicine“.ricorda la ...

Piera47009286 : #Verissimo Signorini:' la gregoraci non vuole più essere solo la ex di Briatore ' la toffanin: ' allora Elisabetta… - Lincy10415 : A me Elisabetta Gregoraci piace e la vedo sincera. #Verissimo - agatarionalo1 : Elisabetta Gregoraci una Rita Rusic 2.0 spero anche con la stessa permanenza limitata al #gfvip #verissimo - alicejuvelove : Ma la toffanin che vuole che la gregoraci ammetta le sue colpe per la fine del matrimonio con Briatore e Elisabetta… - heythreshold : elisabetta gregoraci se la crede leggermente #verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci: «Per Flavio Briatore ho annullato me stessa» Vanity Fair Italia Elisabetta Gregoraci: look total pink per Verissimo, che bellezza – Foto

Tailleur rosa per Elisabetta Gregoraci che, per l’ospitata a Verissimo, ha scelto un outfit elegante e raffinatissimo. Un completo formato da giacca e gonna di Elisabetta Gregoraci che le dona una raf ...

Elisabetta Gregoraci, gravissimo lutto: l’episodio che ancora adesso l’addolora

Nel corso di una sua intervista a ‘Vieni da Me’, Elisabetta Gregoraci ha raccontato di un gravissimo lutto e di un triste episodio che l’addolora. Gravissimo lutto per Elisabetta Gregoraci: l’episodi ...

Tailleur rosa per Elisabetta Gregoraci che, per l’ospitata a Verissimo, ha scelto un outfit elegante e raffinatissimo. Un completo formato da giacca e gonna di Elisabetta Gregoraci che le dona una raf ...Nel corso di una sua intervista a ‘Vieni da Me’, Elisabetta Gregoraci ha raccontato di un gravissimo lutto e di un triste episodio che l’addolora. Gravissimo lutto per Elisabetta Gregoraci: l’episodi ...