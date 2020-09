Due casi sospetti Covid-19 a Pioppo | atteso l' esito dei tamponi

MelaLaChemist : RT @AvezzanoTw: #Coronavirus, a quota 170 i casi totali nella #Marsica: contagiati in un giorno anche due neonati. Ultimi contagi a #Celano… - ComunediMarrubi : Covid19 – altri due casi di positività Purtroppo a fronte di molti risultati negativi degli ultimi giorni registria… - luca79ind : @paolo45893840 @LenziEleonora @LegaSalvini parli di Salvini? strumentalizza ogni cavolata che fa un 'nero' .. se po… - Etrurianews : VITERBO - Due casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati dalla sezione di Genetica molecolare d… - goddessofnight_ : RT @TristeEbbasta: sono molto gelosa della musica che ascolto quindi se ti consiglio delle canzoni i casi sono due: o ti amo o ti amo -

Ultime Notizie dalla rete : Due casi

LA NAZIONE

MELFI - Altri due casi di Covid-19 nello stabilimento Fca di Melfi e 12 persone messe in isolamento per aver avuto contatti con i colleghi risultati positivi e per questo in attesa di effettuare i tam ...GERUSALEMME – In Israele potrebbe tornare il lockdown generale. Dopo ore di accese discussioni, il gabinetto ministeriale per il corona ha approvato giovedì sera una decisione in questa direzione, che ...