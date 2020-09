Caso De Laurentiis, Claudio Lotito negativo al tampone (Di sabato 12 settembre 2020) Claudio Lotito è risultato negativo al tampone Covid-19, a cui il presidente della Lazio si era sottoposto dopo la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli infatti aveva partecipato all’Assemblea di Lega prima che fosse nota la sua positività. La notizia della negatività di Lotito è stata diffusa da Ansa, che l’ha appresa in ambienti calcistici. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020)è risultatoalCovid-19, a cui il presidente della Lazio si era sottoposto dopo la notizia della positività di Aurelio De. Il presidente del Napoli infatti aveva partecipato all’Assemblea di Lega prima che fosse nota la sua positività. La notizia della negatività diè stata diffusa da Ansa, che l’ha appresa in ambienti calcistici.

