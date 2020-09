Bonus sanificazioni 2020 | importo | requisiti e come si ottiene

(Di sabato 12 settembre 2020) Abbiamo già parlato recentemente di, ma vogliamo qui riconsiderare l’argomento, in vista delle significative novità in arrivo dal giorno 20 luglio. Infatti, a partire da quella data l’interessato che ha sostenuto i costi di sanificazione dei luoghi di lavoro, potrà avvalersi in concreto del credito d’imposta previsto. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla legittimità dei controlli, da parte del fisco, sul giroconto, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google Newsrichiederlo?appena accennato, dalla seconda metà di luglio sarà possibile rendere noti all’Agenzia delle Entrate i costi sostenuti per la ...

infoiteconomia : Bonus sanificazioni senza sanzioni - - EmilioVincenzo : RT @studio_pirola: #Bonus Sanificazioni: comunicazione da presentare entro il 7 settembre 2020; né la norma primaria, né le istruzioni al m… - studio_pirola : #Bonus Sanificazioni: comunicazione da presentare entro il 7 settembre 2020; né la norma primaria, né le istruzioni… - ItaliaOggi : Bonus sanificazioni senza sanzioni - fisco24_info : Bonus sanificazioni senza freni -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus sanificazioni

Bonus sanificazioni con credito effettivo al 15 per cento delle spese indicate nella comunicazione. È questa la percentuale fissata dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate emanato ieri in serata ...PERUGIA - Si racconta di un clima sereno in giunta. È lontano il catenaccio dell’assessore alla Cultura, Leonardo Varasano, per il piano dei tagli. Clima sereno infarcito di numeri per approvare il bi ...