Auto che sfrecciano e centinaia di spettatori assembrati | le corse clandestine bloccano la provinciale lecchese I video

Auto a tutta velocità tra le rotonde, con centinaia di spettatori a margine della strada, assembrati senza rispettare le distanze di sicurezza anti-Covid. Sono i video che arrivano dalla corsa clandestina di Auto andata in scena venerdì notte lungo la provinciale lecchese, all'altezza di Nibionno. La Sp342 è stata trasformata in un circuito alla Fast and Furious con almeno 300 giovani pronti a vedere la gara. Tra loro alcuni agenti in borghese che, appunto, hanno filmato l'accaduto. In corso ulteriori indagini per risalire sia ai piloti che hanno partecipato, sia agli organizzatori.

1' di lettura 12/09/2020 - Incidente stradale in mattinata lungo la Pergolese a Trecastelli, presso la rotonda Valce di Ponterio L'incidente è avvenuto sabato mattina attorno alle 7.30 lungo la Pergol ...

Messina travolto da un'auto

Nella serata di venerdì 11 settembre un uomo di 64 anni è stato travolto da un’auto mentre usciva da un ristorante nella provincia di Messina. L’uomo che aveva trascorso una tranquilla serata con amic ...

