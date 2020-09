Alessandria, medico positivo al Covid va in ospedale con la febbre. Ai colleghi aveva detto: “È solo influenza” (Di sabato 12 settembre 2020) Alessandria, medico positivo al Covid al lavoro: aveva la febbre Un medico si è presentato al lavoro con la febbre ed è poi risultato positivo al Coronavirus. È successo nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. A dare la notizia è la stessa azienda ospedaliera, che ha già messo in atto le procedure previste per questi casi ed effettuato i tamponi al personale del reparto. Secondo quanto riporta La Stampa, il medico avrebbe detto ai colleghi “È solo influenza”. L’Azienda Ospedaliera ricorda in una nota che ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020)alal lavoro:laUnsi è presentato al lavoro con laed è poi risultatoal Coronavirus. È successo nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Santi Antonio e Biagio di. A dare la notizia è la stessa azienda ospedaliera, che ha già messo in atto le procedure previste per questi casi ed effettuato i tamponi al personale del reparto. Secondo quanto riporta La Stampa, ilavrebbeai“Èinfluenza”. L’Azienda Ospedaliera ricorda in una nota che ...

