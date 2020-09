Afghanistan, al via a Doha gli storici negoziati di pace con i Talebani (Di sabato 12 settembre 2020) In Qatar si sono aperti i negoziati di pace tra Governo dell’Afghanistan e Talebani. Potrebbero mettere fine a diciannove anni di guerra Un momento assolutamente da ricordare, incredibile. Il ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ha ufficialmente dato il via alla cerimonia di apertura degli storici negoziati tra l’Afghanistan e i Talebani. L’incontro si è svolto in un hotel di lusso a Doha, in Qatar. Presenti, oltre ai rappresentanti dei due “schieramenti”, anche il segretario di Stato USA, Mike Pompeo e l’inviato speciale di Washington per l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Inizialmente, i negoziati si sarebbero dovuti ... Leggi su zon (Di sabato 12 settembre 2020) In Qatar si sono aperti iditra Governo dell’. Potrebbero mettere fine a diciannove anni di guerra Un momento assolutamente da ricordare, incredibile. Il ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ha ufficialmente dato il via alla cerimonia di apertura deglitra l’e i. L’incontro si è svolto in un hotel di lusso a, in Qatar. Presenti, oltre ai rappresentanti dei due “schieramenti”, anche il segretario di Stato USA, Mike Pompeo e l’inviato speciale di Washington per l’, Zalmay Khalilzad. Inizialmente, isi sarebbero dovuti ...

