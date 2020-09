Yuki Nagasato, prima calciatrice giapponese in un team maschile (Di venerdì 11 settembre 2020) Campionessa del mondo con la nazionale giapponese nel 2011, vincitrice della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra nel 2012, Yuki Nagasato diventa ora la prima donna a giocare a calcio per una squadra maschile. Lo Hayabusa Eleven è protagonista di questo storico trasferimento e apre la possibilità che nel futuro sia ipotizzabile la possibilità di vedere in campo squadre miste. Yuki Nagasato non è solo una pioniera in Giappone ma anche una delle pochissime al mondo che hanno porvato ad intraprendere questa strada. La notizia segue di poco quanto accaduto in Olanda dove la giovane giocatrice Ellen Fokkema, 19 anni, ha annunciato che giocherà nella prossima stagione in una squadra che milita nel campionato di quarta ... Leggi su sport.periodicodaily

