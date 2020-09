Xbox Series S avrà problemi di retrocompatibilità? I giochi Xbox One X potrebbero non girare sulla console (Di venerdì 11 settembre 2020) Xbox Series S è stata ufficialmente annunciata con un prezzo molto aggressivo che potrebbe attrarre alcuni utenti. Tuttavia la console potrebbe avere delle importante limitazioni, stando a quanto riferito da Digital Foundry.La redazione britannica, nello specifico, ha parlato di possibili problemi di Series S con la retrocompatibilità. Secondo Digital Foundry la console avrebbe una retrocompatibilità limitata ai giochi Xbox One e potrebbe non essere in grado di eseguire i giochi migliorati per Xbox One X.Stando a Digital Foundry, Series S sarà perfettamente in grado di gestire giochi ... Leggi su eurogamer

