Us Open, eliminata Serena Williams: in finale sarà Osaka-Azarenka (Di venerdì 11 settembre 2020) NEW YORK, Stati Uniti, - Saranno la giapponese Naomi Osaka , testa di serie numero 4, e la bielorussa Victoria Azarenka a disputare la finale degli Us Open femminili, secondo Slam stagionale in corso ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : US Open, eliminata Serena Williams: la finale sarà Osaka-Azarenka: La 38enne fuoriclasse americana deve arrendersi… - bradipo22 : 05:47 finalmente Serena Williams eliminata dagli US Open posso andare dormire felice (si sono stato in piedi fino a… - RSIsport : ?????? La padrona di casa Sofia Kenin saluta gli US Open agli ottavi, eliminata da Elise Mertens. Tra gli uomini avant… - OA_Sport : US Open 2020, risultati 7 settembre tabellone femminile: avanzano Serena Williams e Victoria Azarenka, eliminata So… - SuperTennisTv : Domenica con colpo di scena clamoroso a Flushing Meadows! ??Djokovic squalificato, Coric e Shapovalov centrano per… -