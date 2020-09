‘Uomini e Donne’, è finita tra Alessandro Zarino e Francesca Brambilla? I movimenti social di lei fanno mormorare i fan (Di venerdì 11 settembre 2020) Pare sia giunta al capolinea la relazione tra Alessandro Zarino e Francesca Brambilla. L’ex tronista, dopo una breve parentesi accanto a Veronica Burchielli, aveva iniziato una frequentazione con la Bona Sorte di Avanti un altro. I due, tra viaggi romantici ed effusioni prontamente paparazzate, hanno trascorso un’estate bollente, ma l’idillio sembra essere già finito. Alcune Instagram Stories di lei, infatti, sembrerebbero essere delle chiare frecciatine che in molti hanno ricollegato proprio a Zarino: Ad informarci dell’ipotetica rottura è stato Amedeo Venza che ha ripostato una Instagram Stories di Francesca che si trova attualmente a Mykonos. Secondo l’ex corteggiatore, tra di loro sarebbe ormai finita e lei potrebbe ... Leggi su isaechia (Di venerdì 11 settembre 2020) Pare sia giunta al capolinea la relazione tra. L’ex tronista, dopo una breve parentesi accanto a Veronica Burchielli, aveva iniziato una frequentazione con la Bona Sorte di Avanti un altro. I due, tra viaggi romantici ed effusioni prontamente paparazzate, hanno trascorso un’estate bollente, ma l’idillio sembra essere già finito. Alcune Instagram Stories di lei, infatti, sembrerebbero essere delle chiare frecciatine che in molti hanno ricollegato proprio a: Ad informarci dell’ipotetica rottura è stato Amedeo Venza che ha ripostato una Instagram Stories diche si trova attualmente a Mykonos. Secondo l’ex corteggiatore, tra di loro sarebbe ormaie lei potrebbe ...

