Una indecifrabile pratica politica (Di venerdì 11 settembre 2020) di Vincenzo Olita Sul terreno politico sono innumerevoli le differenze che si avvertono tra i primi cinquant’anni della Repubblica e gli ultimi venticinque, ma sono l’incomprensibile pratica politica e il conseguente disorientamento, che rasenta l’anomia, a costituire il nocciolo duro della diffusa disaffezione popolare verso l’azione politica e i suoi attori. Il 20 settembre ci esprimeremo sul referendum che prevede un consistente taglio dei parlamentari, il risultato è del tutto scontato, purtroppo prevarranno i sì, nel Paese non vi è spazio per ragionare sulle conseguenze, l’elettorato ha colto quest’occasione per umiliare una politica che, in un vuoto di credibilità, è quanto mai distante dalla realtà fattuale. Fino agli anni ’90 la ... Leggi su ildenaro

