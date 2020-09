Ultime Notizie Roma del 11-09-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 settembre 2020)dailynews radiogiornale e siamo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà domani ai funerali di Whitney monteiro il 21enne ucciso sabato nato in una rissa a Colleferro per ricordare il giovane la cittadinanza laziale sta pensando di realizzare un monumento nel luogo dove è stato ucciso tutto il giardino può essere trasformato in una piazza della memoria un salotto urbano per i ragazzi ha detto il sindaco Zanna lanciando un bando di idee per realizzarlo è durato circa 5 minuti e mezzo l’intervento oggi di Matteo Salvini a Torre del Greco nell’ambito del suo tour elettorale in vista delle regionali del 20 e 21 settembre fischi slogan contestazione perfino lancio di pomodori hanno accolto le tue sul palco allestito nella zona tra via ...