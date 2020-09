Trave cade sul tir, muore 35enne a Villacidro (Di venerdì 11 settembre 2020) . La vittima è Michele Murgia, rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo. Tragedia a Villacidro, dove un 35enne è morto in un grave incidente sul lavoro questa sera nella zona industriale. Una pesante Trave in cemento armato è precipitata su un camion in manovra all’interno di un capannone. L’uomo alla guida del mezzo, Michele Murgia di Villacidro, è morto. Un’agonia, quella del 35enne. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sanluri che hanno operato per diverse ore con una gru per liberare l’uomo dall’abitacolo. Murgia rispondeva ai soccorritori, ma i traumi subiti erano troppo gravi e hanno finito per ucciderlo. Sul posto anche i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Villacidro. Ancora da ... Leggi su limemagazine.eu

