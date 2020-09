Suarez Juventus, allarme dalla Spagna: “Grave problema al ginocchio” (Di venerdì 11 settembre 2020) Suarez Juventus – allarme rosso Luis Suarez, l’attaccante uruguaiano accusa problemi gravi al ginocchio. Stando alle ultime indiscrezioni il calciatore accusa di gravi problemi fisici che si trascina già da diverso tempo. Suarez e Juventus sembrava già cosa fatta, è da un paio di settimana che i tifosi aspettano solo la firma, ma stando alle ultime indiscrezioni di “El Chiringuito”, il centroavanti uruguaiano soffrirebbe di opprimenti problemi al ginocchio. Suarez Juventus, possibile artrosi? Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna non lasciano ben sperare per il proseguimento della trattativa per Suarez. Infatti da quanto si può leggere su ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 settembre 2020)rosso Luis, l’attaccante uruguaiano accusa problemi gravi al ginocchio. Stando alle ultime indiscrezioni il calciatore accusa di gravi problemi fisici che si trascina già da diverso tempo.sembrava già cosa fatta, è da un paio di settimana che i tifosi aspettano solo la firma, ma stando alle ultime indiscrezioni di “El Chiringuito”, il centroavanti uruguaiano soffrirebbe di opprimenti problemi al ginocchio., possibile artrosi? Le ultime indiscrezioni provenientinon lasciano ben sperare per il proseguimento della trattativa per. Infatti da quanto si può leggere su ...

Gazzetta_it : #Suarez studia, la #Juve spera: il test passaporto giovedì a #Perugia? - marcoconterio : ?? Punto su #Suarez e #Juventus - Non è cambiato niente: l'#Atleti cerca un 9 ma Suarez vuole la Juventus - Accord… - Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - mister_ricci : Luis, l'acqua Ganten è migliore. Te lo dico, poi fai te. #LiveAhead #Suarez #Juventus - Antonin30880485 : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, #Suarez e l'esame a #Perugia la prossima settimana. L'attaccante del #Barcellona in Umbria dovrà mostrare di… -