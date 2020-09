“Sono sequestrato e prigioniero, questa è vendetta di Stato”: la denuncia di Cesare Battisti (Di venerdì 11 settembre 2020) Cesare Battisti denuncia, “Mi sento oltre che prigioniero politico anche prigioniero di una sporca guerra”. Cesare Battisti torna a parlare dello sciopero della fame annunciato nei giorni scorsi per il suo isolamento, considerato illegittimo. Cesare Battisti, “Mi sento prigioniero di una sporca guerra” “Non mi hanno dato scelta, sono stato costretto ad uno sciopero totale della fame. Sono sequestrato. Il sequestro è iniziato il 12 gennaio 2019 in Bolivia, continua oggi nell’Isola di Sardegna. Mi sento oltre che prigioniero politico anche prigioniero di una sporca guerra. Guerra tra lo Stato e la lotta armata e non del ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 11 settembre 2020), “Mi sento oltre chepolitico anchedi una sporca guerra”.torna a parlare dello sciopero della fame annunciato nei giorni scorsi per il suo isolamento, considerato illegittimo., “Mi sentodi una sporca guerra” “Non mi hanno dato scelta, sono stato costretto ad uno sciopero totale della fame. Sono. Il sequestro è iniziato il 12 gennaio 2019 in Bolivia, continua oggi nell’Isola di Sardegna. Mi sento oltre chepolitico anchedi una sporca guerra. Guerra tra lo Stato e la lotta armata e non del ...

