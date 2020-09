Scuola, 13mila lavoratori positivi: chi si può definire “fragile”? (Di venerdì 11 settembre 2020) Tutti i nodi problematici legati alla riapertura delle scuole: banchi, test sierologici, lavoratori fragili e nomine. Emanato il vademecum per i lavoratori a rischio A meno di un mese dalla riapertura della Scuola lavoratori e presidi si trovano ancora in una situazione poco chiara. Il presidente dell’associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, dichiara: “Mancano circa 5 mila aule, almeno 2,2 milioni di banchi: in molte scuole gli studenti dovranno mantenere la mascherina anche da seduti”. Critica è la situazione dei test sierologici. Circa il 50% dei docenti e dei collaboratori che dovranno rientrare a Scuola si è sottoposto a test sierologico. Tra questi il 2,6% è risultato positivo, il che significa che 13 mila persone potenzialmente contagiose ... Leggi su zon

