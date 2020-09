Sabrina Salerno Instagram, il selfie in auto conquista i fan: «A dir poco stupenda!» (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo una lunga estate di relax, Sabrina Salerno è tornata al lavoro e ha deciso di portare con sè i suoi oltre 604 mila followers. Poche ore fa la cantante ha postato su Instagram un selfie. La cantante si è scattata la foto in macchina mentre era in viaggio per Milano, come si può leggere dalle informazioni sotto il post. I suoi numerosi ammiratori hanno immediatamente notato il suo look decisamente intrigante. Davanti a tanta meraviglia, la loro fantasia si è letteralmente scatenata. Il post in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Solo complimenti per l’eterna ragazza. Non c’è nulla da fare per Sabrina il tempo sembra essersi fermato. Leggi anche –> Sabrina Salerno favolosa, ... Leggi su urbanpost

fabiocatellani : @BiBi_Jazz23 Ma chi è Sabrina Salerno .... Se.nom c'è Gattera e un fake - popstar_polls : RT @popstar_polls: Sabrina Salerno vs Emma Marrone ???? - who is hotter? Vote below - popstar_polls : RT @popstar_polls: Sabrina Salerno vs Emma Marrone ???? - who is hotter? Vote below - minovr69 : #reazioneacatena Siamo donne? Jo Squillo e Sabrina Salerno. - francy04598976 : Le cheerleader sono solo donne, quindi Siamo donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo è la canzone. #reazioneacatena -