Recovery plan, Gentiloni: a breve comunicazione per aiutare Stati membri (Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – A breve dalla Commissione arriverà un documento sulla Recovery facility per aiutare gli Stati membri a realizzare i piani di rilancio. L’annuncio arriva dal Commissario europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni presente a Berlino per partecipare all’Ecofin informale che servirà a fare il punto sulla situazione economica all’interno dell’Unione europea. “La ripresa è in corso ma c’è ancora molta incertezza sulla rapidità”, ha aggiunto il Commissario Ue. Il Pil europeo nel secondo trimestre, infatti, ha fatto registrare una “profonda” e “disomogenea” contrazione, ha spiegato Gentiloni prendendo a riferimento i dati forniti da Eurostat. “La ... Leggi su quifinanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 set - Nel Resilience e Recovery Plan dell'Italia 'non ci limiteremo a contrastare le conseguenze economiche e sociali della pandemia ma interverremo su molti

