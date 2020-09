Quando è più contagiosa una persona affetta da coronavirus? (Di venerdì 11 settembre 2020) (foto: PixelCatchers via Getty Images)Riconoscere precocemente l’infezione Covid-19 è essenziale per curarsi tempestivamente e per ridurre la probabilità di contagiare gli altri. Oggi uno studio condotto dall’università di Oxford, intitolato The timing of Covid-19 transmission, ha analizzato le tempistiche della trasmissione del Sars-Cov-2. Nel caso di soggetti sintomatici – ci sono anche i positivi asintomatici, che non svilupperanno mai i sintomi – l’elemento di principale interesse non è tanto il momento dell’infezione ma il giorno della comparsa dei sintomi, essenziale per una migliore gestione dell’epidemia, dal contact tracing all’isolamento precoce del contagiato fino alla diagnosi di altri casi. La ricerca è a prima firma di Luca Ferretti del Nuffield Department of Medicine ... Leggi su wired (Di venerdì 11 settembre 2020) (foto: PixelCatchers via Getty Images)Riconoscere precocemente l’infezione Covid-19 è essenziale per curarsi tempestivamente e per ridurre la probabilità di contagiare gli altri. Oggi uno studio condotto dall’università di Oxford, intitolato The timing of Covid-19 transmission, ha analizzato le tempistiche della trasmissione del Sars-Cov-2. Nel caso di soggetti sintomatici – ci sono anche i positivi asintomatici, che non svilupperanno mai i sintomi – l’elemento di principale interesse non è tanto il momento dell’infezione ma il giorno della comparsa dei sintomi, essenziale per una migliore gestione dell’epidemia, dal contact tracing all’isolamento precoce del contagiato fino alla diagnosi di altri casi. La ricerca è a prima firma di Luca Ferretti del Nuffield Department of Medicine ...

