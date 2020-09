Orfini a TPI: “Conte non è il futuro del centrosinistra” (Di venerdì 11 settembre 2020) Orfini a TPI: “M5S e Conte non sono il futuro del centrosinistra. “Il M5S? È un’alleanza provvisoria. E Conte non è il leader del centrosinistra. Il Pd dovrebbe andare avanti da solo sul referendum e sulle regionali”, ha detto a TPI l’ex presidente del Partito Democratico Matteo Orfini. Tra un panel, un aperitivo e una chiacchierata con i militanti, l’abbiamo intervistato alla Festa dell’Unità a Modena. Zingaretti ha scelto la linea del sì per il referendum sul taglio dei parlamentari. Questo mette in crisi il Pd? Io credo sia una decisione sbagliata, lo abbiamo detto anche in direzione. La storia è la cultura politica del Pd dovrebbero portare a votare tutti contro una riforma che noi abbiamo sempre avversato. Abbiamo cambiato prospettiva ... Leggi su tpi

