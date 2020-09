Omicidio Willy, i ragazzi testimoni di quella notte folle: «Una spedizione punitiva senza senso: colpivano chiunque» (Di venerdì 11 settembre 2020) «Hanno iniziato a colpire selvaggiamente chiunque era sul posto», Matteo La Rocca, uno dei testimoni della tragica serata in cui il giovane Willy Monteiro Duarte ha perso la vita, racconta al gip scene di cieca violenza. Ma i calci e i pugni scagliati con rabbia in realtà sembrano essere, secondo quanto dicono i testimoni sui verbali del Gip riportati dal Corriere della Sera, il risultato di una vera e proprio spedizione punitiva. Il Suv arriva, i tre scendono e poi il caos. Matteo La Rocca ricorda di una violenza sfogata subito e senza motivo, quasi si trattasse di un raid punitivo. La ventina di ragazzi che sarebbero stati presenti in quel momento si dileguano e La Rocca racconta di aver fatto la stessa cosa, «Mi sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) «Hanno iniziato a colpire selvaggiamenteera sul posto», Matteo La Rocca, uno deidella tragica serata in cui il giovaneMonteiro Duarte ha perso la vita, racconta al gip scene di cieca violenza. Ma i calci e i pugni scagliati con rabbia in realtà sembrano essere, secondo quanto dicono isui verbali del Gip riportati dal Corriere della Sera, il risultato di una vera e proprio. Il Suv arriva, i tre scendono e poi il caos. Matteo La Rocca ricorda di una violenza sfogata subito emotivo, quasi si trattasse di un raid punitivo. La ventina diche sarebbero stati presenti in quel momento si dileguano e La Rocca racconta di aver fatto la stessa cosa, «Mi sono ...

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - HuffPostItalia : Ferragni sull'omicidio di Willy: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' - Adnkronos : #Willy, #Carofiglio: 'Uomo a terra e calcio in faccia è omicidio volontario' - Paolo65497103 : RT @FrancoBechis: Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - serendipitaek : RT @ultimenotizie: Mario Pincarelli, uno dei 4 ragazzi arrestati per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte a #Colleferro , era già st… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy Omicidio Willy, «i fratelli Bianchi picchiatori abituali». L’ipotesi dell’omicidio volontario Corriere della Sera Willy, verso nuove iscrizioni nel registro degli indagati. Sabato mattina i funerali

Potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte. L'attività di indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in ...

Ghali attacca la scena rap: “Perché state zitti sull’omicidio di Willy Monteiro?”

Ghali non ci sta e attacca tutta la scena rap, non accettando il silenzio dei colleghi musicisti sul caso Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a morte a Roma. L'artista sul proprio profilo Instag ...

Potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte. L'attività di indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in ...Ghali non ci sta e attacca tutta la scena rap, non accettando il silenzio dei colleghi musicisti sul caso Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a morte a Roma. L'artista sul proprio profilo Instag ...