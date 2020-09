No-Plastic bag Day: come diminuire l’utilizzo dei sacchetti di plastica (Di venerdì 11 settembre 2020) Ecco perché è importante, nel quotidiano di ciascuno di noi, diminuire l’uso dei sacchetti di Plastica seguendo alcuni semplici accorgimenti Il 12 settembre è il No-Plastic bag Day, la giornata mondiale senza sacchetti di Plastica. istituita nel 2009 dall’ associazione ambientalista inglese MCS (The Marine Conservation Society), questa giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare sulle conseguenze, che l’uso dei sacchetti di Plastica comporta per l’ambiente e per l’essere umano. Per l’occasione, il sito In a Bottle (www.inabottle.it) indica alcune buone abitudini quotidiane per diminuire l’utilizzo delle buste di Plastica. Secondo i dati ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Ecco perché è importante, nel quotidiano di ciascuno di noi,l’uso deidia seguendo alcuni semplici accorgimenti Il 12 settembre è il No-bag Day, la giornata mondiale senzadia. istituita nel 2009 dall’ associazione ambientalista inglese MCS (The Marine Conservation Society), questa giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare sulle conseguenze, che l’uso deidia comporta per l’ambiente e per l’essere umano. Per l’occasione, il sito In a Bottle (www.inabottle.it) indica alcune buone abitudini quotidiane perl’utilizzo delle buste dia. Secondo i dati ...

