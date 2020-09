MotoGp, Xaus, Avintia,: "Zarco via, dal 2021 arriva Bastianini" (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA - Un altro pilota italiano in MotoGp . Dalla prossima stagione infatti Enea Bastianini guiderà la Ducati del team Avintia. Il futuro del pilota che quest'anno sta lottando per il titolo Moto2, al ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA - Un altro pilota italiano in. Dalla prossima stagione infatti Eneaguiderà la Ducati del team. Il futuro del pilota che quest'anno sta lottando per il titolo Moto2, al ...

ROMA - Un altro pilota italiano in MotoGp. Dalla prossima stagione infatti Enea Bastianini guiderà la Ducati del team Avintia. Il futuro del pilota che quest’anno sta lottando per il titolo Moto2 (al ...

Xaus (Avintia): "Nel 2021 Zarco non sarà più con noi, Bastianini si unirà al nostro team"

Nel 2021 la MotoGP avrà un altro pilota italiano ... ma di fatto le parole di Ruben Xaus non lasciano dubbi: "Zarco non sarà con noi l’anno prossimo, sono sicuro al 99% che Bastianini si ...

