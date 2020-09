LEC Playoff: i G2 Esports si riprendono il titolo (Di venerdì 11 settembre 2020) Si è definitivamente conclusa la lotta per i Playoff della LEC , ed i G2 Esports hanno battuto i Fnatic nella finalissima, riconfermandosi come campioni d'Europa per l'ottava volta. Questa vittoria ... Leggi su corrieredellosport

Alla vigilia di questa sfida, i Rogue non partivano certamente con il favore dei pronostici. Infatti la sconfitta subita per mano dei Fnatic pesava ancora sulle loro spalle, nonostante la prestazione ...

Ormai lo sappiamo da un po’, la stagione dei G2 Esports non può essere nemmeno lontanamente paragonata a quella del 2019. La squadra di coach Grabzz sembra ancora molto in difficoltà, anche nelle cose ...

