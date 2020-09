Lazio, Bastos ai saluti: nel suo futuro c’è la Turchia (Di venerdì 11 settembre 2020) La Lazio saluterà Bastos: il difensore angolano giocherà in Turchia. Testa a testa fra Besiktas e Istanbul Basaksehir Il futuro di Bastos sarà in Turchia. Il difensore angolano lascerà la Lazio nel corso di questa finestra estiva per iniziare una nuova esperienza all’estero. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore c’è stato un sorpasso del Besiktas sull’Istanbul Basaksehir. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Lasaluterà: il difensore angolano giocherà in. Testa a testa fra Besiktas e Istanbul Basaksehir Ildisarà in. Il difensore angolano lascerà lanel corso di questa finestra estiva per iniziare una nuova esperienza all’estero. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore c’è stato un sorpasso del Besiktas sull’Istanbul Basaksehir. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Lazio: il #Besiktas può spuntarla per #Bastos - emirtolutimur : RT @DiMarzio: #Lazio: il #Besiktas può spuntarla per #Bastos - LazioNews1900 : Durante l'incontro tra #Tare e #Pastorello si è parlato anche di #Bastos.Al momento il #Besiktas ha sorparssato il… - lazio24h : Lazio, clamoroso sorpasso del Besiktas per Bastos - MuratDenizciog5 : RT @DiMarzio: #Lazio: il #Besiktas può spuntarla per #Bastos -