La lettera di Elisa per Willy: "Il tuo sorriso in un mondo in cui troppi vaghiamo nel buio" (Di venerdì 11 settembre 2020) “Caro Willy, è il tuo sorriso a spiegare tutto. Non ti ho conosciuto, ma chi sapeva sorridere così all’età che avevi, stava di certo diventando un grande uomo”: così comincia la commossa lettera di Elisa Toffoli per Willy Monteiro Duarte. La cantante ha voluto dedicare un pensiero al 21enne ucciso nel corso di una rissa a Colleferro. “...Un grande uomo. Di certo doveva essere stato un tenerissimo bambino, qualcuno a cui è stato insegnato l’amore. Qualcuno a cui è stata insegnata la tenerezza, la lealtà e la nobiltà d’animo, anche quelle, di sicuro”, prosegue l’artista, che si rivolge direttamente al giovane drammaticamente scomparso: “Gli uomini come te Willy, cambieranno ... Leggi su huffingtonpost

giu_alessi : RT @HuffPostItalia: La lettera di Elisa per Willy: 'Il tuo sorriso in un mondo in cui troppi vaghiamo nel buio' - ClarabellaBest : RT @HuffPostItalia: La lettera di Elisa per Willy: 'Il tuo sorriso in un mondo in cui troppi vaghiamo nel buio' - ZvZy7 : RT @HuffPostItalia: La lettera di Elisa per Willy: 'Il tuo sorriso in un mondo in cui troppi vaghiamo nel buio' - sorrisobot : RT @HuffPostItalia: La lettera di Elisa per Willy: 'Il tuo sorriso in un mondo in cui troppi vaghiamo nel buio' - HuffPostItalia : La lettera di Elisa per Willy: 'Il tuo sorriso in un mondo in cui troppi vaghiamo nel buio' -

Ultime Notizie dalla rete : lettera Elisa Tragedia Elisa, lettera di Pizzighettone (con Maleo e Codogno) a Ministero dei Trasporti e Ferrovie Cremonaoggi La lettera di Elisa per Willy: "Il tuo sorriso in un mondo in cui troppi vaghiamo nel buio"

“Caro Willy, è il tuo sorriso a spiegare tutto. Non ti ho conosciuto, ma chi sapeva sorridere così all’età che avevi, stava di certo diventando un grande uomo”: così comincia la commossa lettera di El ...

Serie C, ecco il nuovo logo

Da oggi Lega Pro si presenta con una nuova immagine, che segna una nuova idea di calcio più vicina ai giovani, più innovativa, in grado di crescere, oltre che nella tradizionale dimensione sportiva, i ...

“Caro Willy, è il tuo sorriso a spiegare tutto. Non ti ho conosciuto, ma chi sapeva sorridere così all’età che avevi, stava di certo diventando un grande uomo”: così comincia la commossa lettera di El ...Da oggi Lega Pro si presenta con una nuova immagine, che segna una nuova idea di calcio più vicina ai giovani, più innovativa, in grado di crescere, oltre che nella tradizionale dimensione sportiva, i ...