Kate Winslet | vergogna per film con Allen e Polanski

(Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 11 SET - Kate Winslet definisce vergognoso aver lavorato sia con Woody Allen che con Roman Polanski. In un'intervista a Vanity Fair in occasione del debutto di 'Ammonite' al Toronto ...

(ANSA) - NEW YORK, 11 SET - Kate Winslet definisce vergognoso aver lavorato sia con Woody Allen che con Roman Polanski. In un'intervista a Vanity Fair in occasione del debutto di 'Ammonite' al Toronto ...Kate Winslet se arrepiente de haber trabajado con los directores Woody Allen y Roman Polanski, ambos acusados de abuso sexual a menores en el pasado. A las órdenes del primero rodó 'Wonder Wheel' (201 ...