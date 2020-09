Instagram si prepara a rivoluzionare l’interfaccia utente: tre varianti in arrivo nella prossima beta (Di venerdì 11 settembre 2020) Il mondo cambia, cambiano le esigenze degli utenti e così cambiano anche i social, adeguandosi ai nuovi trend per non perdere terreno sulla concorrenza e restare appetibili. Per questo motivo anche Instagram si sta preparando ad adottare una nuova interfaccia utente, come annunciato qualche giorno fa su Twitter da Adam Mosseri, responsabile Instagram. I possibili layout saranno addirittura tre e saranno resi disponibili ai beta tester nei prossimi giorni in maniera del tutto casuale, attraverso la prossima beta, probabilmente con l’intento di raccogliere dati e statistiche sulla tipologia di utilizzo, al fine di decidere quale delle tre soluzioni sia maggiormente in grado di soddisfare le nuove esigenze. “Questi cambiamenti riflettono quelli messi in ... Leggi su ilfattoquotidiano

bmorassut : Concludere la giornata di lavoro con un #cocktail pazzesco di @_salvatorecastiglione_ una magia ascoltarlo quando r… - StefaniaBramani : ??Quando sono nato ero 98grammi ... Ora ad un mese sono già 330 grammi Voglia di diventare grande ne ho ... quindi… - PaulAdamoli : La fusaggine (Euonymus europaeus) si prepara all’autunno. #fusaggine #euonymus #euonymuseuropaeus… - paperoowl : 'Non c'è strada troppo lunga per chi cammina lentamente e senza fretta; non ci sono mete troppo lontane per chi si… - SalvatoreDiBlas : La Cappella Musicale Pontificia detta Sistina si prepara! Nell'estasi ?? #felice . . . . . #tenor #Sicilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram prepara Instagram corregge l algoritmo per fermare il razzismo Wired Italia Scuola anti Covid. Agriturismi, oratori, banche e centri sociali: le aule creative

Equilibristi sul filo. La ripartenza della scuola nell’era post Covid costringe insegnanti e presidi a destreggiarsi fra le regole di distanziamento, le preoccupazioni dei genitori e le esigenze degli ...

Sabrina Salerno e Jo Squillo la reunion che fa impazzire il web

Su Instagram i video insieme in fase di make-up... ma che sta succedendo?Sabrina Salerno e Jo Squillo stanno tramando qualcosa insieme, la loro reunion è infatti stata postata da entrambe tra le Insta ...

Equilibristi sul filo. La ripartenza della scuola nell’era post Covid costringe insegnanti e presidi a destreggiarsi fra le regole di distanziamento, le preoccupazioni dei genitori e le esigenze degli ...Su Instagram i video insieme in fase di make-up... ma che sta succedendo?Sabrina Salerno e Jo Squillo stanno tramando qualcosa insieme, la loro reunion è infatti stata postata da entrambe tra le Insta ...