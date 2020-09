Ideatori | libero pensiero contro la società dei plutocrati

(Di venerdì 11 settembre 2020) Lo scienziato e letterato francese Bernard de Fontenelle (1657-1757) ci spinge in avanti, verso il momento in cui i moderni (gli) supereranno gli antichi (i Lavoratori) imboccando altre strade. Si possono già intravedere le figure degliche trasferiscono i pensieri da una mente all’altra. Questa strategia porta alla creazione di un microecosistema die dei loro seguaci. Tutti sono focalizzati a produrre progetti sostenuti da un senso di possibilità, il che significa motivazione e intuizione. Questi progetti mobilitano risorse immateriali come know-how, brevetti e marchi, immagini e mode, ruoli, reti e nuove concezioni. Glisvolgono un ruolo che trascende i confini dell’arena economica. I più determinati e temibili oppositori dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Ideatori libero

Il Denaro

Lo scienziato e letterato francese Bernard de Fontenelle (1657-1757) ci spinge in avanti, verso il momento in cui i moderni (gli Ideatori) supereranno gli antichi (i Lavoratori) imboccando altre strad ...Thriller storico in otto puntate con un obiettivo: replicare il successo dei “Medici” Tra i produttori la trevigiana Magoga. Caccia alle ville della Marca per il primo set Un thriller storico con scen ...