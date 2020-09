I governi passano, la Costituzione resta. 3 ragioni per il No (Di venerdì 11 settembre 2020) In meno di vent’anni siamo al quarto referendum su progetti di riforma della Costituzione. Non crediamo ci siano precedenti analoghi nelle altre grandi democrazie occidentali.Va detto che la riforma costituzionale su cui il 20 e 21 settembre si pronunceranno i cittadini ha una portata molto più limitata rispetto agli ultimi due tentativi promossi da Berlusconi e Renzi, fortunatamente bocciati a larga maggioranza dagli elettori.Così come va chiarito in premessa che la riduzione del numero dei parlamentari non rappresenta di per sé un attacco alla democrazia. Nella scorsa legislatura, da parlamentari, noi stessi abbiamo presentato proposte in questo senso, ma sempre all’interno di un pacchetto di interventi in grado di assicurare l’equilibrio istituzionale e la tutela della rappresentanza, a partire da una legge elettorale ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) In meno di vent’anni siamo al quarto referendum su progetti di riforma della. Non crediamo ci siano precedenti analoghi nelle altre grandi democrazie occidentali.Va detto che la riforma costituzionale su cui il 20 e 21 settembre si pronunceranno i cittadini ha una portata molto più limitata rispetto agli ultimi due tentativi promossi da Berlusconi e Renzi, fortunatamente bocciati a larga maggioranza dagli elettori.Così come va chiarito in premessa che la riduzione del numero dei parlamentari non rappresenta di per sé un attacco alla democrazia. Nella scorsa legislatura, da parlamentari, noi stessi abbiamo presentato proposte in questo senso, ma sempre all’interno di un pacchetto di interventi in grado di assicurare l’equilibrio istituzionale e la tutela della rappresentanza, a partire da una legge elettorale ...

I governi passano, la Costituzione resta. 3 ragioni per il No

In meno di vent’anni siamo al quarto referendum su progetti di riforma della Costituzione. Non crediamo ci siano precedenti analoghi nelle altre grandi democrazie occidentali. Va detto che la riforma ...

